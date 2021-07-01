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Haberler Aydın Normalleşmenin ilk günü Didim'de plajlar doldu taştı

Normalleşmenin ilk günü 'de doldu taştı

1 Temmuz itibariyle ülke genelinde yeniden hayat normale dönerken turistik ilçelere de akın başladı. ’in dünyaca ünlü plajı ise eski günlerine dönerken sıcaktan bunalanlar ise soluğu denizde aldı.

Normalleşmenin ilk günü Didim'de plajlar doldu taştı
İHA

01.07.2021, 12:57

Korona virüs tedbirleri sürecinin ardından 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde hayat yeniden normale döndü. Yaz sezonu dolayısıyla normalleşme adımları kapsamında tatil yörelerine tatilci akını başlarken, normalleşme adımlarının ilk gününde ise Aydının turistik ilçesi Didim'de ise sıcaktan bunalanlar soluğu deniz kenarında aldı.

İlçede turizm kalbi olarak bilinen dünyaca ünlü Altınkum plajı ise eski günlerine döndü. Sabahın erken saatlerinden itibaren plaj dolmaya başlarken hem yerli hem de yabancı turistler ise plajda hem güneşlendi, hem de denize girdi. İlçede hava sıcaklıkları 35 derece dolayında seyrederken sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise su sporları yaparak denizin tadını çıkardıkları görüldü.

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