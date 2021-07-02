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Haberler Aydın Çalışmaya gittiği Kıbrıs’ta geçirdiği kazada can verdi

Çalışmaya gittiği Kıbrıs’ta geçirdiği kazada can verdi

Çalışmaya gittiği Kıbrıs’ta geçirdiği kazada can verdi

2.7.2021

AYDINLI 30 yaşındaki Bertan Yeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazasında öldü. Yeler'in cenazesi memleketi Aydın'da toprağa verildi. Kaza, Girne Tatlısu anayolunda meydana geldi. KKTC'de bir otelde çalışan Yeler aracının kontrolünü yitirince başka bir araca çarptı. Talihsiz gencin olay yerinde can verdiği belirlendi

■ KAZIM YÖRÜKCE

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