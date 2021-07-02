Fren yerine gaza basan kadın şarampole uçtu

AYDIN Kuşadası'nda bir kadın, gaz ile fren pedalını karıştırınca faciadan dönüldü. Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü yaralandı. Kuşadası Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen kazada, Nurhan Y. kontrolündeki 09 BAJ 72 plakalı otomobil, sürücüsünün fren yerine gazı köklemesiyle şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
■ İBRAHİM UZUN
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