Cezaevi firarisini öldüren polisin 10 yıl hapsi onandı

AYDIN Efeler'de tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken kaçan ve kendisini kovalayan polisin silahından çıkan kurşunla can veren Mahir Zorbey Demirkaya'nın ölümüne ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesi, polis M.S. hakkındaki 10 yıl hapis cezasını onadı. 5 Mart 2012'de yaşanan olayda, Tunceli'deki birliğinden izin alarak geldiği Aydın'da kız arkadaşının ailesinin şikayetiyle gözaltına alınan Demirkaya, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Cezaevine götürülürken, "Annemle vedalaşacağım" diyerek kelepçesini çıkarttıran ve kaçan genç, polisin dur ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu hastanede ölmüştü.

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