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Haberler Aydın Havuzdaki kaçak Poyraz’ı öldürdü

Havuzdaki kaçak Poyraz’ı öldürdü

Havuzdaki kaçak Poyraz’ı öldürdü

3.7.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan 11 yaşındaki Poyraz Çetiner hayatını kaybetti. Acı olay, Soğucak'ta bulunan müstakil bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre küçük çocuk havuzdan çıktığı sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İBRAHİM UZUN

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