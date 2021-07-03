  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın ‘ismimi öldürülen kadınların arasına yazdırmayın!’

‘ismimi öldürülen kadınların arasına yazdırmayın!’

‘ismimi öldürülen kadınların arasına yazdırmayın!’

3.7.2021

ZONGULDAK'TA, 1.5 yıldır ayrı yaşadığı 19 yıllık eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Filiz Adalı (36), savcılığa suç duyurusunda bulundu. 3 çocuk annesi Adalı'nın ifadesinin ardından savcılık, S.A. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi Adalı, "Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" dedi. Tehditlerin artması üzerine komşusuna sığındığını belirten Filiz Adalı, "Seni öldürürüm, kurşuna dizerim' dedi. Oğlum, 'Gelme anne, seni vuracak. Silahı var' diyor. Devletin bana yardım etmesini istiyorum. Ev kadınıyım. Maddi gelirim yok. Çocuklarımın yanına gidemiyorum. Başka kadınla ilişkisi var. 1,5 yıldır başka kadınla yaşıyor ve hala gelip beni tehdit ediyor. Ben boşanmak ve kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘ismimi öldürülen kadınların arasına yazdırmayın!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.