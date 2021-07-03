‘ismimi öldürülen kadınların arasına yazdırmayın!’

ZONGULDAK'TA, 1.5 yıldır ayrı yaşadığı 19 yıllık eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Filiz Adalı (36), savcılığa suç duyurusunda bulundu. 3 çocuk annesi Adalı'nın ifadesinin ardından savcılık, S.A. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi Adalı, "Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" dedi. Tehditlerin artması üzerine komşusuna sığındığını belirten Filiz Adalı, "Seni öldürürüm, kurşuna dizerim' dedi. Oğlum, 'Gelme anne, seni vuracak. Silahı var' diyor. Devletin bana yardım etmesini istiyorum. Ev kadınıyım. Maddi gelirim yok. Çocuklarımın yanına gidemiyorum. Başka kadınla ilişkisi var. 1,5 yıldır başka kadınla yaşıyor ve hala gelip beni tehdit ediyor. Ben boşanmak ve kurtulmak istiyorum" diye konuştu.