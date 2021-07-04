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Haberler Aydın Adım atacak yer kalmadı! Milli Park araç girişine kapatıldı

Adım atacak yer kalmadı! araç girişine kapatıldı

Vatandaşlar kısıtlamasız ilk Pazar gününde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na akın etti. Park saat 13.00 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

Adım atacak yer kalmadı! Milli Park araç girişine kapatıldı
İHA

04.07.2021, 13:30

Eşsiz manzarası ile her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda kısıtlamasız ilk Pazar günü yoğunluğu yaşanıyor.

1 Temmuz itibari ile başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılırken, vatandaşlar kısıtlamasız ilk Pazar gününde Milli Park'a akın etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Milli Park girişinde uzadıkça uzayan araç kuyrukları oluşurken, otoparklar ve yol kenarları araçlarla hınca hınç doldu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Park'ın saat 13.00 itibari ile araç girişine kapatılacağı duyuruldu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız aşırı yoğunluktan dolayı saat 13:00 da araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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