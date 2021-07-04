Ölüm kanalında bir çocuk daha kayboldu

AYDIN İncirliova'da serinlemek için su kanalına giren 3 çocuktan 13 yaşındaki Ömer Yokuş, suda kayboldu. Küçük çocuğu yakınları ve mahalle sakinleri kanalda saatlerce aradı ancak bulamadı. Acarlar mahallesinde her yıl canlar alan sulama kanalı yine bir çocuğu yuttu.

DSİ'nin tarımsal sulamada kullanılan kanalında üç çocuk serinlemek istedi. İkisi çıkmayı başarırken Ömer Yokuş ise kayboldu. 13 yaşlarındaki çocuğu bulmak için kurtarma ekipleri çalışma başlatırken bir sonuç alınamadı.

■ KAZIM YÖRÜKCE