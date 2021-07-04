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Haberler Aydın Ortaokul ögrencisi Aslı’nın sır ölümü

Ortaokul ögrencisi Aslı’nın sır ölümü

Ortaokul ögrencisi Aslı’nın sır ölümü

4.7.2021

AYDIN Efeler'de ortaokul öğrencisi Aslı Nur Yetim (13), evinin bahçesindeki erik ağacında asılı halde bulundu. Küçük Aslı'nın sır ölümü ailesini yasa boğdu. Olay, Umurlu mahallesi Bayramyeri mevkiinde yaşandı. Ortaokul öğrencisi Aslı, ailesi tarafından erik ağacında asılı bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın öldüğü belirlendi. Cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Aslı'nın çok başarılı bir öğrenci olduğu öğrenilirken, ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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