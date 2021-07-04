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Haberler Aydın Son dakika: Aydın'da zeytinlik ve orman yanıyor

Son dakika: 'da zeytinlik ve orman yanıyor

ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye de yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Son dakika: Aydın'da zeytinlik ve orman yanıyor
AA

04.07.2021, 18:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021, 18:31

Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan iki helikopterle destek sağlanıyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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