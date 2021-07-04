Haberler Aydın Son dakika: Aydın'da zeytinlik ve orman yanıyor

Son dakika: Aydın'da zeytinlik ve orman yanıyor

Efeler ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu bölgeye de yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

AA 04.07.2021, 18:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021, 18:31