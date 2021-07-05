Sulama kanalı Ömer’i yuttu

Arkadaşları ile birlikte serinlemek için Acarlar mahallesindeki sulama kanalına giren Ömer Yokuş, yüzme bilmediği için sudan çıkamadı. Bir süre çırpınarak suya batan küçük çocuk gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda arama çalışmaları başlattı.

YAKINLARI KAHROLDU

Saatlerce süren ve vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucunda, Muğla'dan gelen dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenini battığı yerden 200 metre uzaklıkta buldu.

Sudan çıkartılan çocuğun cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük Ömer'in sağ bulunması için ümitle bekleyen yakınları ise, aldıkları acı haber ile göz yaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE