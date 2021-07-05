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Haberler Aydın Vatandaşlarımız uluslararası kalitede sağlık hizmeti alacak’

Vatandaşlarımız uluslararası kalitede sağlık hizmeti alacak’

Vatandaşlarımız uluslararası kalitede sağlık hizmeti alacak’

5.7.2021

AYDIN'IN 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kuyulu Mahallesi'ndeki hastane inşaatını ziyaret eden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Hastanemiz uluslararası kalitede hizmet verecek" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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