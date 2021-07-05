AYDIN'IN 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kuyulu Mahallesi'ndeki hastane inşaatını ziyaret eden AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, "Hastanemiz uluslararası kalitede hizmet verecek" dedi.
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Vatandaşlarımız uluslararası kalitede sağlık hizmeti alacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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