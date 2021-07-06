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Haberler Aydın Elektrikli bisiklete binen çocuklar ölümden döndü

Elektrikli bisiklete binen çocuklar ölümden döndü

Elektrikli bisiklete binen çocuklar ölümden döndü

6.7.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Zafer Mahallesi Botanik Park önünde meydana geldi. Elektrikli bisiklete binen 3 çocuk park köşesinde yan yoldan geçen M.G.T. idaresindeki otomobile yandan çarptı. Otomobilin sol tarafındaki camlar patlarken araçta büyük hasar meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan üç arkadaş yaralandı. İki çocuk hastaneye kaldırılırken bir çocuk olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan üçüncü çocuk, daha sonra polis ekiplerinin yanına gelerek kazayı haber vermek için olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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