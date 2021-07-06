Traktöre arkadan çarpan Ramazan kurtarılamadı

AYDIN Kuşadası'ndan Efeler'e doğru bir arkadaşıyla birlikte yola çıkan Ramazan Şimşek'in (25) kullandığı motosiklet önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından savrulan motosikletin sürücüsü Şimşek ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ramazan Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in acı haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Efeler ilçesine bağlı Şahnalı Mahallesi'nde berber olan Şimşek, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE