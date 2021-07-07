  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 35 göçmen ölüme terk edildi! Türk ekipler imdada yetişti

35 göçmen ölüme terk edildi! Türk ekipler imdada yetişti

Yunan ekipleri tarafından ölüme terk edilen 35 düzensiz göçmen, ’ın ilçesi açıklarında kurtarıldı.

35 göçmen ölüme terk edildi! Türk ekipler imdada yetişti
İHA

07.07.2021, 10:19

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

35 göçmen ölüme terk edildi! Türk ekipler imdada yetişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.