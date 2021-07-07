Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
35 göçmen ölüme terk edildi! Türk ekipler imdada yetişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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