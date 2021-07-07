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Haberler Aydın Damat terör estirdi

Damat terör estirdi

Damat terör estirdi

7.7.2021

AYDIN Nazilli'de eşiyle boşanma aşamasındaki Y.T, görmeye gittiği çocuklarını kendisinden kaçırmaya çalıştığını iddia ettiği kayınpederi A.K.ve kayınçosu S.K'ya saldırdı. Yeşil Mahalle 809 Sokak'ta meydana gelen ve bıçak ile sopaların kullanıldığı kavgada A.K. ve S.K. ile diğer aileden S.T. (62), Y.T.'nin (28) yanı sıra arbede sırasında çocuklar Ö.T. (12) ile H.N.T. (1) de yaralandı. Yaralılardan vücudunun 3 yerinden bıçakla yaralanan A.K'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKÇE

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