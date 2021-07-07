Yollar mezar oldu

TERS YÖN FACİASI

Aydın Çine'de gerçekleşen trafik kazasında yaşlı çift yaşamını yitirdi. Kaza, Yolboyu Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Eşi ve bir yakınıyla taziye ziyaretinden dönen Salih Aydın, otomobiliyle ters yöne girdi. Alzheimer olduğu öğrenilen Aydın, bir süre ters yönde ilerledikten sonra karşıdan gelen TIR'a çarptı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken yolda can pazarı yaşandı.

ARAÇTA CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri de olay yerine gelerek araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma yaptı. Direksiyon başında sıkışan sürücü Salih Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan Ragibe Aydın ve Emir Ayşe Adıgüzel yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ragibe Aydın, hastanedeki yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CAN PAZARI

Afyonkarahisar'da otomobilin taklalar atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Afyonkarahisar'a gitmekte olan Kudret Aşçıoğlu yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Kudret Aşçıoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan İsa Avcı yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralıları sırt üstü yatırarak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesini bekledi. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YOLA SAVRULAN MOTOSİKLETLİ YASAMINI YİTİRDİ

İzmir Bayındır'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bayındır - Torbalı yolu üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü İsmail Bahçıvanoğlu (27), hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yola savrulan Bahçıvanoğlu yere yığılırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FECİ KAZADA YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Aydın Didim'de 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Adnan Menderes bulvarında gerçekleşen kazada, M.K yönetimindeki ile F.S yönetimindeki otomobiller, Ö.B'nin kullandığı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.S, M.K'nın eşi A.K ve araçtaki Şehriban Ünlü'yü hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan Şehriban Ünlü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

■ MURAT ÇENBAKLAVACI ■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN