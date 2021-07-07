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Haberler Aydın Yunan, 76 sığınmacıyı ölüme terk etti

Yunan, 76 sığınmacıyı ölüme terk etti

Yunan, 76 sığınmacıyı ölüme terk etti

7.7.2021

İZMİR ve Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, 10 sığınmacıyı kurtardı. Yine ekiplerce Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde 20 sığınmacı daha kurtarıldı. Kuşadası ilçesi açıklarında ise 46 sığınmacıya el uzatıldı. Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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