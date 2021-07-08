AYDIN Germencik'de, çiftçi Cevdet Bayraktar (61) su motoru ile bahçesini suladığı sırada elektrik akımına kapıldı. Evli ve 1 çocuk babası Cevdet Bayraktar'ı görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cevdet Bayraktar'ın cenazesi Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
İHSAN KARATAŞ
Bahçe sularken akıma kapılarak can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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