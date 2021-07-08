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Haberler Aydın Bahçe sularken akıma kapılarak can verdi

Bahçe sularken akıma kapılarak can verdi

Bahçe sularken akıma kapılarak can verdi

8.7.2021

AYDIN Germencik'de, çiftçi Cevdet Bayraktar (61) su motoru ile bahçesini suladığı sırada elektrik akımına kapıldı. Evli ve 1 çocuk babası Cevdet Bayraktar'ı görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cevdet Bayraktar'ın cenazesi Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
İHSAN KARATAŞ

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