Tarlada dehşet

AYDIN Söke'de, Eyüp S. (42) tarlada çalışırken silaj makinesinin tıkandığını fark etti. Ayağı ile makineyi tıkayan mısırları ittirmeye çalışan Eyüp S. bir an dengesini kaybedip sağ ayağını makineye kaptırdı. Silaj makinesi talihsiz çiftçinin ayağını lime lime doğradı. Acılar içerisinde bağıran çiftçinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz çiftçiyi hastaneye kaldırdı. Eyüp S'nin çok kan kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.