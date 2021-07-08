  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Tarlada dehşet

Tarlada dehşet

Tarlada dehşet

8.7.2021

AYDIN Söke'de, Eyüp S. (42) tarlada çalışırken silaj makinesinin tıkandığını fark etti. Ayağı ile makineyi tıkayan mısırları ittirmeye çalışan Eyüp S. bir an dengesini kaybedip sağ ayağını makineye kaptırdı. Silaj makinesi talihsiz çiftçinin ayağını lime lime doğradı. Acılar içerisinde bağıran çiftçinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz çiftçiyi hastaneye kaldırdı. Eyüp S'nin çok kan kaybettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarlada dehşet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.