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Haberler Aydın Aydın’da yakayı ele veren 5 örgüt üyesi tutuklandı

’da yakayı ele veren 5 örgüt üyesi tutuklandı

Aydın’da yakayı ele veren 5 örgüt üyesi tutuklandı

9.7.2021

Aydın'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt mensubu 5 kişi yakalandı. Tutuklama kararı bulunan 5 kişi, işlemlerinin ardından Çine Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece 7'şer yıl hapis cezaları bulunan hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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