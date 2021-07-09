Aydın'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt mensubu 5 kişi yakalandı. Tutuklama kararı bulunan 5 kişi, işlemlerinin ardından Çine Adliyesi'ne sevk edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece 7'şer yıl hapis cezaları bulunan hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın’da yakayı ele veren 5 örgüt üyesi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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