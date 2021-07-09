Uyuşturucu isyanı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi diğer adıyla 'Murtake' uyuşturucuya karşı savaş açtı. Mahalledeki satıcılardan aldığı uyuşturucuyu kullanan 17 yaşındaki Cemal Mandal'ın 3 Temmuz sabahı tren yolu yanında ölü bulunması üzerine isyan eden Murtakeliler, "Roman mahallelerinin kaderi bu olmasın. Çocuklarımız ölmesin" dedi. Aynı gece kamyonun şoför koltuğuna geçen Ege Mahallesi muhtarı Özer Kaleli, Cemal'e uyuşturucu satan karı-kocanın evini yıktı.

KARI-KOCANIN EVİNİ BASTI

17 yaşındaki Cemal Mandal, 2 Temmuz Cuma gecesi, uyuşturucu satıcıları Rafet K. ve eşi Nesrin K'nin evine gitti. Burada Nesrin K. ile birlikte kristal ve Jamaika isimli uyuşturuculardan kullandı. Rafet K. eve döndüğünde Cemal Mandal ile aralarında tartışma çıktı. Rafet K. Cemal'i darp edince Cemal olay yerinden kaçtı. Epilepsi hastası da olan Cemal, tren yolunun kenarında sabaha karşı ölü bulundu. Kendi oğlu Ahmet'i de uyuşturucudan kaybeden Ege Mahallesi muhtarı Özer Kaleli, Cemal'in uyuşturucudan ölümünün ardından pazar akşamı uyuşturucu satıcısı karı-kocanın evini basarak mahalleden kovdu.

OĞLU DA ZEHİR KURBANI

Karı-koca evden kaçarken muhtar Kaleli, kardeşinin kamyonuyla uyuşturucu satışı yapılan evi yıktı. Mahallede iki ev bir barakada uyuşturucu satılıyordu. Bir ev ve bir baraka muhtar tarafından yıkıldı ancak bir evde uyuşturucu satışı hala devam ediyor. Mahallenin 20 yıl önce temiz bir mahalle olduğunu söyleyen muhtar Özer Kaleli, "Uyuşturucunun mahallemize girmesiyle birlikte çocuklarımız ölmeye başladı. Bu mahallede uyuşturucu satışını engellemek için elimizden geleni yaptık ama engel olamadık. Cemal'in ölümü bardağı taşıran son damla oldu. Kamyonla evlerini yıktım. O gece mahalle halkıyla birlikte 'Uyuşturucuya hayır' yürüyüşü yaptık" diye konuştu.

SOKAKLARDA DENETİM YOK

Mahallede nokta polislerinin görev yaptığını ve sokakların içinde denetim yapılmadığını söyleyen Kaleli, "Uyuşturucu alışverişi sokak içinde yapılıyor ancak polis sadece satın alanlara işlem yapıyor. Bu sokakta hangi evlerde satış yapıldığı bilinmesine rağmen müdahale edilmiyor. Dışarından uyuşturucu almaya gelenleri de çoğu zaman ben kovuyorum. Valilik, kaymakamlık ve emniyete de yazı gönderdim. Devletimiz buraya sahip çıksın. Çocuklarımız artık ölmesin. Anaların, babaların gözyaşı dinsin. Mahallemizin adı uyuşturucuyla anılmasın" dedi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Cemal'in 73 yaşındaki dedesi Ali Yargı da gencecik çocuklarını uyuşturucuya kurban vermek istemediklerini söyledi. Cemal'in uyuşturucuya 15 yaşında başladığını söyleyen Ali Yargı, "Ne yaptıysak olmadı, Cemal'i kurtaramadık" dedi. Cemal'in epilepsi hastası olduğunu söyleyen dede Yargı, "Cemal, Rafet'in karısıyla birlikte uyuşturucu aldığı gece öldü. Rafet onu dövmüş ve o da kaçmış. Sabaha karşı tren yolunun yanında ölüsünü bulduk. Otopsi, kesin ölüm nedenini ortaya çıkaracak ama ne olursa olsun uyuşturucunun etkisi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'AILE BOYU SATICILAR "BU mahallede uyuşturucu satıcılığı aile boyu yapılıyor" diyen Ali Yargı, "Biri satarken yakalandığında karısı satmaya başlıyor. Karısı yakalandığında ise çocuğu satmaya başlıyor. Ne olur bizlere yardım edin. Uyuşturucu, Roman mahallelerinin kaderi olmasın" diye konuştu. 3 kez cinayet ve 50 kez adam yaralamadan cezaevinde yattığını söyleyen Ali Yargı, "73 yaşındayım ve bir sürü hastalığım var. Rafet ve karısını bulursam öldüreceğim. Bu saatten sonra yaşasam ne olur yaşamasam ne olur. En azından torunumun intikamını alırım" diye konuştu.

'NE YAPTIYSAK KURTARAMADIK'

CEMAL'İN 2 yaşındayken babası, 6 yaşındayken de annesi tarafından terk edildiğini söyleyen gözü yaşlı abla Merve Arı (29), "İki kardeşim var. Onlara hem annelik hem de babalık yaptım. Cemal'e de ben baktım. 2 yıl önce uyuşturucuya başlayınca hastaneye götürüp tedavi almasını sağladık ama ne yaptıysak onu kurtaramadık. Uyuşturucu Cemal'in sonu oldu. Bizim canımız nasıl yandıysa satıcıların canı da öyle yansın. Tüm mahalle halkı uyuşturucuya karşı birleştik ama bizim gücümüz nereye kadar yetecek. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLKER