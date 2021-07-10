Arkadaşına bile acımamış!

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, Yüzer'in Nazilli ilçesindeki ofisi polis ekipleri tarafından açılarak içeride bulunan kasaya el konuldu. Polis ekiplerince açılan kasanın boş olduğu öğrenildi. Askerlik hizmetini yapmadığı ve tecil işlemini yaptırmadığı için yasal yollardan yurtdışına çıkma imkanı bulunmayan Yüzer'in yurt içinde saklandığı üzerinde duruluyor.

A.C.Y. kendisini dolandıran Ahmet Yüzer'in çok yakın arkadaşı olduğunu söyledi.

'GÜVENİP 230 BİN LİRA YATIRDIM'

EVLERİNİ, arabalarını satarak paraları elleriyle Yüzer'e teslim eden binden fazla kişi mağdur oldu. Yeni Asır'a konuşan mağdurlardan A.C.Y, "Ahmet Yüzer, benim çok yakın arkadaşımdı. Bana bitcoin makineleri üreten bir firmanın yatırım danışmanlığını yaptığını ve çok iyi paralar kazanıldığını anlattı. Ben de kendisine güvenerek 230 bin lira yatırdım. Ufak tefek kar payları aldım ama sonradan dolandırıldığımı anladım" dedi.

'DÜĞÜN İÇİN AYIRDIĞIM PARAYDI'

ADINI açıklamak istemeyen başka bir mağdur ise, "Ben evlenmeden önce bu işe girdim. Düğün için ayırdığım tüm parayı kendisine verdim. Onun yüzünden düğünüm ertelendi. Nişanlımla ayrılma noktasına geldim. Bu iş için 2 milyon lira para yatıran insanlar var. Diğerler dolandırıcılar gibi Ahmet Yüzer de ocakları söndürdü" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE