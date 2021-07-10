İntikam için oteli mühürletti

Atabay ile avukatı, 15 Haziran günü yemek sonrası kahve içerken ilçedeki müteahhitle sürtüşmesinden dolayı beyzbol sopalarıyla saldırıya uğrayarak dövülmüştü. Dayağın ardından şikayetçi olunması üzerine başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yediği dayak sonrası bir türlü öfkesi dinmeyen Deniz Atabay, bu kez de olaya sahne olan 5 yıldızlı Maril Resort Hotel'i işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle ikinci kez mühürletti. İşletme ruhsatı olmayan Maril Otel'e ilk mühür 14 Haziran tarihinde vurulmuştu. İddiaya göre işletme sahipleri mührü söküp tekrar açtıkları için, belediye ekipleri dün ikinci kez oteli mühürledi.

'BU TURİZME DARBEDİR'

Maril Otel'in sahibi Enlil Simon Afram, otele vurulan mühür ile müşterilerinin mağdur edildiğini belirterek, "Otelimizde 100 yabancı, 17 de yerli müşterimiz konaklamaktaydı. Sabah erken saatlerde kapıya dayanarak mühür işlemine başladılar. Müşterilerimiz korkulu anlar yaşadı. Bu turizme vurulan bir darbedir. Başkan bey bize 2012 yılından bu yana husumet besliyor. O yüzden de bizim buruda iş yapmamızı istemiyor. İmara aykırı ruhsat veriyor. Sonra da çıkıp 'ranta geçit vermeyeceğim' diyor. Biz rant peşinde değiliz" diye konuştu.





'HİÇ YAKIŞMADI'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, ortaya çıkan görüntülerin Aydın turizmini olumsuz etkilediğini söyledi. Tuncer, "İdari uygulamayı yaparken önce Aydın'ı düşünmek önemli. Tatilcilerden hiçbir ücret almadan, Didim'deki otellere dağıtımını planladık. Bu görüntüler Aydınımızın imajına hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.



Mehmet Umut Tuncer





'BÖYLE REZİLLİK OLMAZ'

TATİLLERİ rezil olan turistler de uygulamaya isyan etti. Bugüne kadar böyle bir rezillikle karşılaşmadığını söyleyen bir müşteri, "Bu otelle probleminiz, sorununuz olabilir ama burada tatil yapan vatandaşlar var. Bizler paramızı ödeyip geldik. Vatandaşın suçu ne ki bu şekilde rezil ediyorsunuz?" diyerek CHP'li Atabay'ın yapmış olduğu eziyete isyan etti.

KAZIM YÖRÜKCE