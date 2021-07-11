AYDIN'DA bazı işletmelerden "komisyon" adı altında zorla para topladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü oluşturarak soğuk hava depoları, hal işletmecileri ve kamyon şoförlerinden "komisyon" adı altında zorla para topladığı iddia edilenlere yönelik Sultanhisar ilçesi ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkartılan H.D., M.D. ve F.D. tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE