Aydın'da kavurucu sıcaklar etkili olurken, yeni haftada da sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Aydın'da yarından itibaren hafta sonuna kadar az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde 39-42 derece bandında olacak.
Uzmanlar sıcak hava nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkça öğlen saatlerinde dışarı çıkamaması uyarısında bulundu.
Aydın’da yeni haftada sıcaklar etkili olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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