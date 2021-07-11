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Aydın’da yeni haftada sıcaklar etkili olacak

Aydın’da bir süredir devam eden sıcak hava yarından itibaren de hafta boyunca etkisini sürdürecek. Uzmanlar kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mecbur kalmadıkça öğlen saatlerinde dışarı çıkamaması uyarısında bulundu.