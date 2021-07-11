Aydın’dan Şırnak'a sevgi kardeşliği

AYDIN'DA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki Sevgi Evleri'nde kalan öğrenciler örnek bir davranışa imza attı. Aydınlı çocuklar, Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan Tepeköy İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye kitap ve satranç takımı bağışladı.

■ KAZIM YÖRÜKCE