CHP’li Aydın Belediyesi icralık oldu

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a usulsüz şekilde verilen ihalelere imza atmadığı için mobbing ve psikolojik eziyete maruz kalan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin birim müdürü Ümmü Gülsüm Altınel mahkemeden bir zafer daha kazandı. Görev yaptığı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne mobbing gördüğü gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açan ve kazanan Altınel'e 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verilmişti. Mobbing mağduru Altınel bu kez ASKİ'nin kendisine 'haksız şekilde müdür olup, fazla maaş ödemesi' gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Mağdur kadının yargılama ücretini ödemeyen belediye icralık oldu.

ATAMA MEVZUATA UYGUN DEĞİL İDDİASI

ASKİ, Altınel'in 2015 yılında ASKİ Genel Müdürlüğü Tahsilat Şube Müdürlüğü'ne naklen atandığı, eski görev yerinde tahsildar kadrosundayken Mal Hizmetler Müdürü olarak görev yaptığını ancak yapılan kadronun şartlarını taşımadığı gerekçesiyle Aydın Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. ASKİ, atamanın mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle Altınel'e bu kadrodayken fazladan 72 bin liralık ödeme yapıldığını ileri sürerek, paranın yasal faizi ile geri ödenmesini talep etti.

FAZLADAN ÖDEME YAPILMADI

Aydın 1. Asliye Hukuk mahkemesi kararını açıkladı. Kararda, ASKİ'nin Altınel hakkında atamasının iptali istemiyle dava açtığı ancak bu davanın, Altınel lehine sonuçlandığı hatırlatılarak, Altınel'e fazladan ödeme yapılmadığı kararı verildi.

ASKİ İCRALIK OLDU

Mahkeme ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu davayla ilgili 10 bin 254 liralık yargılama ücretini ödemesine karar verdi. Hukuk zaferi kazanan Altınel, ödemeyi gerçekleştirmeyen ASKİ'yi icraya verdi. Aydın İcra Dairesi tarafından ASKİ'den 10 bin 254 liralık icra emri çıkarıldı.