İP’li başkandan isçilere gözdağı

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Çağrı Tatlı, Daire Müdürü Hülya Alabay'ın psikolojik şiddetine maruz kaldı. Kadın müdürenin diğer personellerin önünde kendisine hakaretler savurup, ağır işler vermesiyle psikolojisi bozulan Çağrı Tatlı, uğradığı mobbing nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

CİMER'DE DE SABIKALI

Müdür Alabay'ın ilk vukuatının bu olay olmadığı öğrenilirken, daha önce de CİMER'e 2 kez personelleri tarafından şikayet edildiği belirlendi. Uğradığı mobbing nedeniyle zor günler geçiren işçi Çağrı Tatlı yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyesi'nde temizlik işçisiyim. Müdürümüz Hülya Alabay, diğer işçilerin önünde hakaretler edip beni rendice etti" dedi.

KÜFREDEREK CEVAP VERDİ

Ağır işlerin kendisine yaptırıldığını belirten Tatlı, "Geçtiğimiz günlerde, benimle uğraşmamasını söylemek için yanına gittim. Hülya hanım da, önce küfür edip sonra 'Nereye şikayet edersen et' diye cevap verdi. Ben cevap vermedim. Bir tek ben değil bütün personel bu kadından şikayetçi. Mobbinge artık dayanamadığımdan şikayetçi oldum" dedi.

Yaşanan olayın ardından müdür Hülya Alabay da temizlik işçisi Çağrı Tatlı'dan şikayetçi oldu. Mobbing uyguladığı şeklinde kendisine iftira atıldığını belirten Müdür Hülya Alabay, "Belediye Başkanımız sayın Kürşat Engin Özcan'ın konudan haberi var. Gerekli şikayetleri yaptım. Asıl mağdur benim. Sürekli olarak tehdit ediliyorum. Hukuk önünde tüm delilleri, tehditleri ve hakaretleri sunacağım" diye konuştu.

İŞTEN ATMA TEHDİDİ

NAZİLLİ Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, mobbing skandalının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine giderek personeliyle toplantı yaptı. İşçiler kendilerini dinlemesini bekledikleri Başkan Özcan'dan beklemedikleri bir tavır gördü. Başkan Özcan, Daire Müdürü Hülya Alabay'dan memnun olduğunu, personelin müdürlerine karşı hem saygılı olmasını hem de işini layıkıyla yapmaları uyarısında bulundu. Hülya Alabay'a güvendiğini ve vereceği rapor doğrultusunda gerekirse personelleriyle yollarını ayıracağını söylediği iddia edildi.

ÜMİT ÖZMEN