Savcılık sivil komisere hakaret ve tehdidi affetmedi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay hakkında sivil komisere hakaret, tehdit ve fiziki eylemden dolayı soruşturma açıldı. Didim'de 14 Haziran ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir otelin belediye ekiplerince mühürlenmesinin ardından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a bir restoranda 6 kişi tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı darp edildi.

Olaydan sonra restorana gelen polis ekipleri ile başkan arasında yaşanan gerginlikte, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil komiserin üzerine yürüyerek hakaret, tehdit ve fiziki eylemde bulundu. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

CHP liderinin matruşkaları

Olayın ardından Atabay'ın "Bu memlekette devlet var ya, varsa devlet gelsin buraya" şeklindeki sözleri cep telefonu ile kaydedildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserin şikayetini dikkate alan Didim Cumhuriyet Savcılığı, hakaret, tehdit ve fiziki eylemde bulunduğu iddiasıyla Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında soruşturma başlattı.