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Haberler Aydın Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı

11.7.2021

AYDIN Çine'de kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Otogar kavşağında meydana geldi. Çine'den Efeler istikametine giden Kazım K. yönetimindeki kamyonet, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazım K. kayıplara karışırken, motosiklet sürücüsü Fırat Madran (25) olay yerinde öldü. Motosiklette bulunan Özgür Ocak ise hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Kazım K. mahkemeye sevk edildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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