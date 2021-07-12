  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Balıkesir'de korku dolu anlar! 5. katın camı yoldaki adamın kafasına düştü

'de korku dolu anlar! 5. katın camı yoldaki adamın kafasına düştü

Son dakika haberi...’in ilçesinde 5 katlı binanın kırılan camı bir kişinin kafasına düşerek yaralanmasına sebebiyet verdi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de korku dolu anlar! 5. katın camı yoldaki adamın kafasına düştü
İHA

12.07.2021, 16:39

Olay Cumhuriyet Meydanı Şenler İş Merkezi önünde meydana geldi. İş merkezinin 5. katında bulunan bir ofisin camı bilinmeyen sebeple kırıldı. Kırılan cam parçaları 5. kattan insan yoğunluğunun yaşandığı caddeden geçmekte olan bir kişinin kafasına düşerek yaralanmasına sebep oldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de korku dolu anlar! 5. katın camı yoldaki adamın kafasına düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.