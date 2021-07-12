Olay Cumhuriyet Meydanı Şenler İş Merkezi önünde meydana geldi. İş merkezinin 5. katında bulunan bir ofisin camı bilinmeyen sebeple kırıldı. Kırılan cam parçaları 5. kattan insan yoğunluğunun yaşandığı caddeden geçmekte olan bir kişinin kafasına düşerek yaralanmasına sebep oldu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de korku dolu anlar! 5. katın camı yoldaki adamın kafasına düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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