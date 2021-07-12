Kızının aşısını yapan anneyi Bakan Koca paylaştı

AYDIN'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan hemşire Şule Tınas, radyoloji teknisyeni olan kızı Sıla'nın Covid-19 aşısını yaptı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Aydınlı anne-kızının hikayesini anlattı. Koca paylaşımında, "Çocukluk çağı aşılarından bugüne Sıla'nın aşılarını annesi yaptı. Covid-19 aşısını da" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ