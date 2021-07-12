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Haberler Aydın Kızının aşısını yapan anneyi Bakan Koca paylaştı

Kızının aşısını yapan anneyi Bakan Koca paylaştı

Kızının aşısını yapan anneyi Bakan Koca paylaştı

12.7.2021

AYDIN'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan hemşire Şule Tınas, radyoloji teknisyeni olan kızı Sıla'nın Covid-19 aşısını yaptı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Aydınlı anne-kızının hikayesini anlattı. Koca paylaşımında, "Çocukluk çağı aşılarından bugüne Sıla'nın aşılarını annesi yaptı. Covid-19 aşısını da" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ

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