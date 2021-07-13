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Haberler Aydın Aydın’ın aşılanma yüzdesi yüzde 71'e ulaştı

’ın aşılanma yüzdesi yüzde 71'e ulaştı

genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama rakamları 1 milyonun üzerine ulaşırken, aşılanma yüzdesi ise 71’e ulaştı. İl genelindeki aşı rakamlarının 1 milyonun üzerine çıkması sonrasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ise hassasiyetleri için Aydınlılara teşekkür etti.

Aydın’ın aşılanma yüzdesi yüzde 71'e ulaştı
İHA

13.07.2021, 15:56 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 15:57

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelindeki aşı rakamları da 1 milyonun üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşılama yüzdesi en iyi 8. il olan Aydın'da, İl Sağlık Müdürlüğünce vatandaşların aşıya erişebilirliği de maksimum seviyeye taşındı.

Pozitif vaka sayılarında da ciddi düşüş yaşayan Aydın'da aşı rakamları sevindirici düzeye ulaştı. 1 milyon 119 bin nüfusa sahip Aydın'ın aşılanma yüzdesi ise yüzde 71 oranına ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan anlık verilere göre Aydın'da birinci ve ikinci doz aşı rakamları ise 1 milyonun üzerine ulaştı.



Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde, 13 Temmuz Salı günü verilerine göre ülke genelinde toplam 59 milyon 273 bin 510 aşı yapıldı. Türkiye geneli aşı tablosuna bakıldığında ise aşılama yüzde en iyi 8. il konumunda olan Aydın'da 633 bin 400 kişiye birinci doz, 347 bin 309 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 68 bin 962 aşı vuruldu.

İl genelindeki aşı rakamlarının 1 milyonun üzerine çıkması sonrasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ise hassasiyetleri için Aydınlılara teşekkür etti.

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