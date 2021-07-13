AYDIN'IN Nazilli ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Emine Bulut (45) iki kızı, annesi ve komşularıyla birlikte Güvendik Mahallesi'nde bulunan sulama göletine piknik yapmaya gitti.
'BENİ BAĞIŞLAYIN'
EŞİYLE geçimsizlik yaşayan Bulut komşularının uzaklaşmasını fırsat bilerek 2 kızına "Sizleri seviyorum, beni bağışlayın, elveda çocuklar" dedikten sonra kendisini yaklaşık 5 metre yükseklikten gölete attı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
KIZLARI durumu jandarmaya ve babalarına bildirdi. Suya giren dalgıç polisler, kısa süre içerisinde Bulut'un cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen baba H.B, eşinin acı haberini alınca sinir krizi geçirdi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Çocuklarına veda edip gölete atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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