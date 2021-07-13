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Haberler Aydın Karacasu’da Başkan İnal sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

’da Başkan İnal sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

Karacasu’da Başkan İnal sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

13.7.2021

Aydın Karacasu'nun MHP'li Belediye Başkanı Zeki İnal, düzenlediği toplantıda iki yılda yaptıklarını paylaştıktan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzenlediği toplantıda Karacasu'da hayata geçirdiği 100'ün üzerinde proje hakkında bilgi veren İnal, yapamadığı projeler için helallik isteyip istifasını Genel Merkez'e sunduğunu söyledi. İnal, "Yapamadığım projeler için tansiyon hastası oldum. Doktorum stresten uzak durmamı söyledi. Bu yüzden istifa ediyorum" dedi. Sosyal medyadan da açıklama yapan İnal, "Sağlık nedenlerim dolayısıyla ailemle birlikte aldığımız karar sonucu görevimden istifa ediyorum" dedi.

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