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Haberler Aydın Kask takmamanın bedelini canlarıyla ödediler

Kask takmamanın bedelini canlarıyla ödediler

Kask takmamanın bedelini canlarıyla ödediler

13.7.2021

AYDIN ve Muğla'daki motosiklet kazalarında 2 kişi öldü. İki kazada da sürücülerin kask takmadığı öğrenildi. Aydın İncirliova'da Filiz C. yönetimindeki otomobil, motosikletiyle sol şeride geçmek isteyen Cemil Sekman'a (63) çarptı.

Yola savrulan Sekman, kafasını beton zemine çarparak kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Sekman, kaldırıldığı hastanede can verdi. Sekman'ın kask takmadığı belirlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise bir düğüne katılan Durmuş Kaan Kayacık (19), motosikletiyle evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalara çarptı. Kasksız olduğu belirlenen Babacık kurtarılamadı.

■ İHSAN KARATAŞ / ADEM ÜLKER

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