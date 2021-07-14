Otel savaşı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın Didim'de otelleri bulunan turizmci Veli Çilsal, iki otelini 2 yıl önce Neşet Koçkar'a ait bir turizm firmasına kiraladı.



SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Kiracı firma, otellerin işletme hakkını da başka bir turizm firmasına devretti. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alarak otelleri faaliyete geçiren alt kiracı firma rezervasyon alırken, işletme hakkını devraldığı firma tarafından kira sözleşmesi tek taraflı olrak feshedildi.





40 KİŞİ OTELİ KAPATTI

Bu gelişmenin ardından iki otobüsle otele gelen 40 kişinin, içeri müşteri alınmasına engel olduğu iddia edildi. Otelinin mafya tarafından basıldığını duyan turizmci Veli Çilsal, apar topar Didim'e giderek otellerine zorla giren kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı. Otellerinin elinden alınmaya çalışıldığını iddia eden Veli Çilsal, "Tesisleri kiraladığım firma başka bir firmayla alt kira sözleşmesi yaptı. Ben de bu sözleşmeye muvafakat verdim. İşletmeci firma, gerekli ruhsatları alarak otelleri faaliyete geçirdi. Ancak otelleri ilk kiraladığım firma kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği, kira ödemelerini yapmadığı gibi alt kiracı tarafından otellerin açılmasına ve işletilmesine engel oldu ve yapılan masrafları dahi benden talep etti. Hukuksuz şekilde diğer firmanın sözleşmesini feshettiğini bildirerek oteli yeniden zorla hakimiyet altına almaya çalıştılar. Otelin kapısına iki araç dolusu adam gönderdiler. Otelime çökmeye çalışanlara karşı hukuk mücadelesi veriyorum" ifadelerini kullandı.



'TEK TARAFLI FESHEDEMEZLER'

OTELLERİN işletmesini elinde bulunduran firmanın avukatı Gürcan Bardakçı, gerekli ruhsatlarının bulunduğunu, hukuken kira sözleşmelerinin tek taraflı fesih olunamayacağını ve hukuksuzluk yapıldığını belirtti. Bardakçı, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan sonuç beklediklerini söyledi.

İhsan KARATAŞ