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Haberler Aydın Aydın'da gece saatlerinde korkutan yangın! İki daire küle döndü

Aydın'da gece saatlerinde korkutan yangın! İki daire küle döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde balkondaki kombiden kaynaklanan yangında 4 ve 5'inci katlardaki iki daire kullanılamaz hale geldi. Evlerde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'da gece saatlerinde korkutan yangın! İki daire küle döndü

15.07.2021, 09:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 09:32

Olay, saat 23.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Emekli başkomiser Osman Nuri Yeğenoğlu (62) ve eşi Fadime Yeğenoğlu'nun (61) oturduğu evin balkonunda bulunan kombi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede mutfak bölümünden daireye ve alt katta bulunan dairenin balkonuna sıçradı. Evde 2'si çocuk 5 kişi mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu.

5 KİŞİLİK AİLE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yeğenoğlu çiftine misafirliğe gelen kızları Gülşen Atağur ile torunları Harun Mert Atagur( 8) ve Han Sarp Atagur (4), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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