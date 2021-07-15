Buse hayata tutunamadı

Aydın'da böbrek yetmezliği nedeniyle geçen yıl organ nakli yapılan 4 yaşındaki Buse Gülmaya, yaşama veda etti. Nazilli ilçesine bağlı Beğerli Mahallesi'nde yaşayan Seyhan Gülmaya (43) ve Yaşar Gülmaya (48) çiftinin kızı Buse Gülmaya, rahatsızlandı.

KALBİNDE DELİK ÇIKTI

Küçük çocuğa hastanede doğuştan böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doğumundan sonra 6 ay yoğun bakımda, 3 ay da normal serviste tedavi gören Buse Gülmaya, diyaliz tedavisi gördü. Kalbinde delik olduğu da ortaya çıkan Buse, kalp ameliyatı oldu. Böbrek yetmezliği nedeniyle acil nakil yapılması gereken Buse için ailesinden uygun donör bulunamadı. Buse'ye müjdeli haber Ankara'dan geldi. Ankara'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki vericinin böbreği alınarak Buse'ye nakledildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Başarılı geçen ameliyatın ardından hayata tutunan Buse'den bu kez üzücü haber geldi. Aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Buse kurtarılamadı. Buse'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

■ İHSAN KARATAŞ