El konulan otele polis koruması

Turizmci Veli Çilsal, Aydın'ın Didim ilçesindeki iki otelini iki kardeş olan Neşe Koçkar ve Neşet Koçkar'ın sahibi olduğu ATG Hotels'e kiraladı. Firma iki ay sonra otelin işletmesini, Yönetim Kurulu Başkanvekilliğini Kazım Serdar Arpacı'nın yaptığı Egex Turizm firmasına devretti. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alan Egex Turizm, tüm hazırlıklarını tamamlayıp oteli faaliyete geçireceği sırada kira sözleşmesinin otelle ilgili haklarını devreden ATG Hotels tarafından tek taraflı feshedilmesiyle şok yaşadı. İşlemin hukuksuz olduğu gerekçesiyle firma yetkilileri ve otelin sahibi Veli Çilsal, savcılığa suç duyusunda bulundu. Bunun üzerine otellere gelen 39 kişinin, rezervasyon yaptıkları otele gelen tatilcilerin tesislere girişine engel oldukları ileri sürüldü.



HABER İHBAR KABUL EDİLDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından tanınmış turizmci Veli Çilsal, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada otellerine el konulduğunu belirtti. Gazetemizin 'Otellerime el koydular' başlığıyla okurlarına duyurduğu haberi ihbar kabul eden Didim Savcısının talimatı ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Güvenlik Şube Müdürü ile birlikte 7 sivil polis otelde güvenlik uygulaması yaptı. Otelin içerisindeki mal sahibi, işletmeci ve personelin yanı sıra otelin önünde bekleyen bazı kişilerin üstlerini arayan ve kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, yapılan uygulamayı tutanak altına alarak otelin işletmecilerinden özel güvenlik görevlileri tahsisi yapılmasını istediler.

VALİ AKSOY'A ÇAĞRI YAPTI

Otelin güvenliğini sağlamak için özel güvenlik firmasıyla anlaştıklarını, prosedürler nedeniyle özel güvenlik personelinin göreve başlayamadığını dile getiren Çilsal, "Otellerimi işleten firma, anlaştığı özel güvenlik firmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat yaptı. Ancak bekleme süresi varmış. Biz otel için geçici güvenlik personeli istedik. Henüz talebimize yanıt alamadık. Bir an önce otelin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Çünkü burada kimsenin can güvenliği yok. Otelin önünde bekleyen mafya görünümlü kişilerin araçlarında silah bulundurduğuna gözlerimizle şahit olduk. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a çağrıda bulunuyorum, bu olaya el koyun. Kim olduğu belirsiz kişilerin otellerimizi elimizden almalarına engel olunması için Vali Aksoy'un devreye girmesini bekliyoruz" dedi.



'KAPIDA BEKLEYEN KİŞİLER TALİMAT ALMIŞ'

OTELLERİN önünde bekleyen kişilerin, girişleri engellemeleri için ATG Hotels'in sahibi Neşet Koçkar'dan talimat aldıklarını söylediklerini belirten Çilsal, "Otelin önünde bekleyen mafya görünümlü bazı kişiler çalışmalara engel oluyor. ATG Hotels'in sahibi Neşet Koçkar'dan talimat aldıklarını açıkça söylüyorlar. Otelin işletmecisi Serdar Arpacı'yı da 'bizim karşımızda yer alırsan, senin için iyi olmaz' diye tehdit etmişler. Biz hukuka saygılıyız. Bu işin hukuksal olarak çözülmesini ve otellerin turizme açılmasını istiyoruz" diye konuştu. ÇİLSAL, ATG Hotels'in kira sözleşmesinden kaynaklanan 20 milyon lirayı kendisine ödemediğini de dile getirdi.



ARPACI: IS YAPAMIYORUZ

EGEX Turizm Yönetim Kurulu Başkanvekili Kazım Serdar Arpacı ise mağdur olduklarını belirterek, "Alt şirket olarak otelin işletmesini devraldık. Ancak şu an iş yapamıyoruz. Otelimizin önünde bekleyen kişiler yüzünden işyerimiz kapalı, içeri personel dahi alamıyoruz. İşimizi yapamadığımız için de mağduruz, hakkımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

İhsan KARATAŞ