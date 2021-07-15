Güvercin masa vurgunu yargıda

Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa için açtığı ve toplam maliyeti 3.3 milyon lirayı bulan 4 ihaledeki usülsüzlük iddialarının savcılık tarafından soruşturulmasını önlemek için yaptığı hamle boşa çıktı. BÖLGE İdare Mahkemesi, Kaymakamlığın haklarında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verdiği belediye görevlileri Kadriye Balıkçı, Eşber Okayer, Nihal Koruk ve Ecehan Dolgun'un soruşturmanın iptali için yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte belediyede görevli bu 4 ismin yargılanmalarının önü açıldı.



KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, daha önce oluşturulan "Güvercin Masa" için dışarıdan hizmet alımı yoluna gitti ve Gönen Orhan'a ait Ceren Tanıtım Organizasyon şirketi de bu ihalelere girdi. Firma, Haziran 2019'da yapılan açık ihaleyi 933 bin, Mart 2020'de pazarlık usulü ile yapılan ihaleyi 445 bin, Ocak 2020'de yine pazarlık usulü ile yapılan ihaleyi de 285 bin lira teklif vererek kazandı. Aynı şirket Nisan 2020'de açık usulde düzenlenen "Halkla ilişkiler, iletişim, süreç yönetimi koordinasyon projesi yürütülmesi" ihalesini de 1 milyon 670 bin liralık teklifiyle aldı. Ancak Orhan'a ait şirketin kazandığı ihaleler ile ilgili usulsüzlük iddiaları ortaya atıldı.



Savcılığın yürüteceği soruşturmanın ardından 4 belediye görevlisi hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.



Ömer Günel

RAPOR HAZIRLANMIŞTI

BUNUN üzerine Mülkiye Müfettişi Veysel Çiftçi, bir rapor hazırlayarak Kuşadası Kaymakamlığı'na sundu. Raporda, firmanın ihaleye girme yeterliliği taşımadığı ve belediye tarafından düzenlenen "zeyilname" ile şirketin ihaleye katılmasına olanak sağlandığı ayrıca verilen işlerin yapıldığı konusunda belge olmadan şirkete ödeme yapıldığı gibi iddilar yer aldı. Kaymakamlık, bu nedenle sorumluluğu bulunan Belediye Görevlileri Kadriye Balıkçı, Eşber Okayer, Nihal Koruk ve Ecehan Dolgun hakkında soruşturma izni vermiş, bu isimler soruşturmanın durdurulması için İzmir Bölge soruşİdare Mahkemesinde dava açmıştı.

ERHAN GÜLENÇ