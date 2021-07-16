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Aydın'da gece saatlerinde korkutan orman yangını!

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın’da artan hava sıcaklığı yangınları da beraberinde getirdi. Akşamüzeri Nazilli’nin Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında medyana gelen yangının ardından gece de Karpuzlu Gölcük Mahallesi’nde 2 ayrı bölgede yangın çıktı. Nazilli’deki yangını söndürme çalışmaları devam ederken Karpuzlu’daki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Aydın'da gece saatlerinde korkutan orman yangını!
İHA

16.07.2021, 08:40

Nazilli'nin Kırsal Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinde başlayan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı. Saat 16:30'dan beri devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bu defa Karpuzlu'nun Gölcük Mahallesi kırsal alanında gece 2 ayrı noktada birden yangın çıktı.

Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylülerin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle tarım ve fundalık arazilerdeki yangında ağaçlar cayır cayır yanarken köylüler de yangınları söndürmek için adeta seferber oldu.

Karpuzlu'daki yangınların söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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