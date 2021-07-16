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Haberler Aydın Derneğin yeni başkanı Uzun oldu

Derneğin yeni başkanı Uzun oldu

16.7.2021

KUŞADASI Gazeteciler Dayanışma Derneği, yapılan genel kurul ile yeni başkanını seçti. Mevcut Başkan Tülay Aksay, görevini tamamlaması nedeniyle aday olmazken, Yeni Asır Gazetesi muhabiri İbrahim Uzun, basın mensupları tarafından derneğin yeni başkanı seçildi. Uzun, "Genç meslektaşlarımızı kucaklayacağız. Her faliyette yer alıp birlikte aktif bir yönetim tarzı uygulayacağız" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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