AYDIN Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın sağlık sorunları nedeniyle istifası sonrası Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Erikmen oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, "Adayımız Mehmet Erikmen'dir. Hemşerilerimiz için hayırlara vesile olsun" dedi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de Erikmen'e tam destek vereceklerini söyledi. Yeni başkan, Belediye Meclisi'nde kapalı oylama ile seçilecek. Belediye Meclisi'nde 3 MHP'li, 2 AK Partili, 4 CHP'li, 1 İYİ Partili ve 1 Bağımsız üye bunuyor.
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Karacasu’da Cumhur İttifakı’nın adayı Erikmen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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