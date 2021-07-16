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Haberler Aydın Kazanın ardından 28 gün yaşayabildi

Kazanın ardından 28 gün yaşayabildi

Kazanın ardından 28 gün yaşayabildi

16.7.2021

AYDIN'DA 78 yaşındaki Mesut Zengin, geçirdiği trafik kazasının ardından 28 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada Mesut Zengin'e yoldan geçerken otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Mesut Zengin, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 28 gündür hastanede tedavi gören Mesut Zengin, yaşam mücadelesini kaybetti.

■ ÜMİT ÖZMEN

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