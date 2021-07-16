Kombi yangınında iki ev küle döndü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde balkondaki kombiden kaynaklanan yangında 4 ve 5'inci katlardaki iki daire kullanılamaz hale geldi. Olay, önceki gece saat 23.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

YANGIN BALKONDA BAŞLADI

EMEKLİ başkomiser Osman Nuri Yeğenoğlu (62) ve eşi Fadime Yeğenoğlu'nun (61) oturduğu evin balkonunda bulunan kombi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede mutfak bölümünden daireye ve alt katta bulunan dairenin balkonuna sıçradı. Evde 2'si çocuk 5 kişi mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İTFAİYE ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yeğenoğlu çiftine misafirliğe gelen kızları Gülşen Atağur ile torunları Harun Mert Atagur (8) ve Han Sarp Atagur (4), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE