Olay, saat 01.30 sıralarında Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Savaş para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mete A.'nın işlettiği restorana gitti. Bir süre sonra taraflar arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkartan Mete A., Mehmet Savaş'a bir el ateş etti. Savaş, boynuna isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığıldı.
Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Savaş, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Savaş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan Mete A., suç aleti tabanca ile polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Restoranına gelen husumetlisini, silahla öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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