Arkadaşlarını barıştırmak isterken canından oldu

AYDIN'DA aralarında husumet bulunan arkadaşlarını barıştırmak için araya giren Mehmet Savaş (40), bu çabasına tepki gösteren Mete Aydoğdu (31) tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla öldürüldü. Arkadaşını kendi işlettiği restoranda öldüren Aydoğdu, cinayette kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Olay, Tepecik mahallesinde bulunan Mete Aydoğdu'ya ait restoranda gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Savaş yakın arkadaşı olan restoran sahibi Mete Aydoğan'ın yanına gitti. Savaş, daha önceden Mete Aydoğan ile arasında husumet olan bir arkadaşını barıştırmak istedi. Aydoğan'ın tepki göstermesiyle iki arkadaş arasında kavga çıktı.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

AYDOĞAN belinden çıkardığı tabancayla Mehmet Savaş'a ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunla boynundan yaralanan Savaş, kanlar içinde yere yığıldı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş, hayatını kaybederken "Niyetim öldürmek değildi. Pişmanım" diyen katil zanlısı tutuklandı. Evli ve iki çocuk babası Mehmet Savaş, gözyaşları arasında toprağa verildi.

■ İHSAN KARATAŞ