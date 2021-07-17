  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Karşıya geçerken yaşamını yitirdi

Karşıya geçerken yaşamını yitirdi

Karşıya geçerken yaşamını yitirdi

17.7.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Selma Mut (40), hayatını kaybetti. Kaza, Aydın Denizli karayolu Kocagür kavşağı yakınında meydana geldi.

Aydın'dan Köşk istikametine giden İ.B. seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan Selma Mut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mut, kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü İ.B. gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıya geçerken yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.