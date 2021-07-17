AYDIN'IN Efeler ilçesinde karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı Selma Mut (40), hayatını kaybetti. Kaza, Aydın Denizli karayolu Kocagür kavşağı yakınında meydana geldi.
Aydın'dan Köşk istikametine giden İ.B. seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan Selma Mut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mut, kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü İ.B. gözaltına alındı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Karşıya geçerken yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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